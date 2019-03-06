Deniz komandolarından çıkarma harekâtı

BUGÜN NELER OLDU

Akdenız, Ege ve Karadeniz'de 103 gemisinin katılımıyla icra edilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı 7'nci gününde devam ediyor. Senaryo gereği, İzmir Körfezi açıklarında bulunan Hekim Adası'na milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar ile çıkarma yapıldı. Mayın ya da tehlikeli cisimlerin tespit edilmesi için TCG Edremit Gemisi'nde konuşlu bulunan Hafif Otonom Sualtı Aracı'nda (HOSA) görevli dalgıçlar tarafından denize bırakıldı. SAT ve SAS komandolarınca sahile yakın bölgelerdeki mayınlar ve su altı engellerinin keşfi yapıldı, kıyı güvenliği alındı. Doğu Akdeniz'de ise Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan TCG Alemdar arama kurtarma gemisi, senaryo gereği kaybolan denizaltıyı bulup kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla tatbikatı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağından takip etti. Akar, "Komşumuz Yunanistan ile ilişkilerimizin daha iyi düzeye gelmesi için gayret gösteriyoruz" dedi. Tatbikatın bir bölümünü de TCG Gediz firkateyninden izleyen Akar, "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin paydaşıdır, orada hak sahibidir. KKTC'de yaşayanların bu zenginliklerden pay alması gerektiğini herkesin çok iyi anlaması ve buna göre davranması gerekir" diye konuştu. Bu arada Akar dün ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i de kabul etti. Türkiye'nin, Münbiç yol haritasının süratle tamamlanması beklentisini tekrarlayan Akar, Fırat'ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede emniyetin Türkiye tarafından sağlanmasının gerekliliğini de vurguladı. AA