FETÖ’ye liste operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir'de daha önce tahliye edilenler ile halen firarda olan FETÖ üyelerinin tekrar bir yapılanmaya girdiklerinin tespit edilmesi üzerine 26 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 76 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan birinin evinde el yazısıyla hazırlanan isim listeleri ele geçirildi. "Himmet" ve "sohbet grupları" olarak değerlendirilen iki listede isimleri yazılı kişilerin Balıkesir'in bazı ilçelerine göre sınıflandırıldığı, tamamına yakınının FETÖ soruşturmalarından kaydının bulunduğu ve birçoğunun esnaf olduğu anlaşıldı. Bu kapsamda 63 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.İzmir'de FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem imamlarıyla, ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları belirlenen 3'ü albay, biri binbaşı, 2'si kara pilot yüzbaşı olmak üzere 22'si aktif görevde 37 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 33'ü gözaltına alındı.Amasya'daki ankesör operasyonunda ise biri daha önce meslekten ihraç edilmiş 7 subay ve astsubay yakalandı. Kayseri'de Sivas'taki soruşturmada aranan 9 şüpheli, Samsun'da 9, Bolu'da daha önce adli kontrolle serbest bırakılan 2 eski askeri öğrenci, Muğla'nın Milas ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı. Edirne ise Yunanistan'a kaçmaya çalışan C.G. ve eşi F.G. ile 2 şüpheliyi kaçırmaya çalışan otomobilin sürücüsü M. E. yakalandı.ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ kapsamında 4'ü aktif olmak üzere 9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in özel doktoru, aynı zamanda Çatı Davası'nın firari sanığı Tuncay Delibaşı'nın eşi Ayşe Delibaşı'nın da bulunduğu şüphelilerin adreslerine baskın düzenlenmişti. Şüphelilerden 8'i gözaltına alınırken Delibaşı yakalanamadı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Delibaşı'nın 15 Temmuz darbe girişimden sonra Eylül 2016'da çıkarılan KHK kapsamında diş tabibi iken görevinden ihraç edildiği belirtildi. Delibaşı'nın da 17 Aralık'tan sonra ABD'ye kaçan FETÖ çatı davası sanığı eşinin yanına gitmiş olabileceği değerlendiriliyor. Bu arada Yargıtay 9.Ceza Dairesi'nde yargılanan eski Danıştay üyesi Yunus Çetin de FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik 19'u aktif görevde olan 30 subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 22'si gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı çıkartılanlardan birinin yüzbaşı, birinin teğmen ve 28'inin astsubay olduğu belirtildi. Başsavcılık bir başka soruşturma kapsamında ise ByLock kullanıcısı 34 zanlı hakkında gözaltı karaı verdi. Şüphelilerden 23'ü yakalandı. ANKARAİSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Şubat'ta Gezi Parkı olaylarıyla ilgili tamamladığı iddianameyi önceki gün kabul eden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma gününü de belirledi. Mahkeme heyeti, ilk duruşmaların 24-28 Haziran'da Silivri Cezaevi girişindeki duruşma binasında yapılmasını kararlaştırdı. Davada, Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu tutuklu, Can Dündar, Memet Ali Alabora ve eşi Ayşe Pınar Alabora gibi isimler ise firari sanık olarak yargılanacak.ANKARA -/ SABAH