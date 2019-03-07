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’li İmamoğlu’na dayıları bile oy vermeyecek

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019
CHP’li İmamoğlu’na dayıları bile oy vermeyecek
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na dayıları da oy vermeyecek. Sarıyer'de, MEF Üniversitesi Atatürkçü Düşüncü Kulübü öğrencileriyle bir araya gelen İmamoğlu'nun "Solculuğu dayımdan öğrendim" sözlerine tepki geldi. İmamoğlu'nun dayısı Murat İnan (60) "Gerçek CHP'li biziz. Ekrem'e hiçbir dayısı oy vermeyecek. Ekrem hiçbir zaman CHP'li olmadı. Sadece CHP'yi kullandı. Biz 6 kardeşiz. Hiçbirimizin eli, Ekrem'e oy vermeye gitmez" dedi. İmamoğlu'nun "Dayım solculuğu öğretmeye çalışırdı" sözlerine de tepki gösteren İnan, "Solculuk öğretilerek değil, yaşayarak kazanılır. CHP'li olmayan Ekrem'e hiçbir zaman oy vermeyeceğim. Kendisi de zaten CHP'ye hiçbir zaman çalışmadı. Sadece 2014 seçimlerinde CHP'ye oy verdi. Orada da kendisi adaydı. Mecburen verdi" diye konuştu. Murat İnan yeğeni Ekrem İmamoğlu'nun 2004 yerel seçiminde Beylikdüzü belediye meclis üyeliği için aday olan diğer dayısı Cemal İnan'a dahi oy vermediğini kaydetti.
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CHP’li İmamoğlu’na dayıları bile oy vermeyecek
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