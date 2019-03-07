Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

İşte Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(CHP-İYİ Parti ittifakı) Bu ittifakın parçası olan ama milletin karşısına çıkıp da cesaretli bir şekilde 'HDP de buradadır' diyebileceğimiz, o cesareti gösterecek bir ittifak görmüyoruz karşımızda, ama ittifak bu.

İttifak, karşıdaki CHP ile İYİ Parti arasında mı? İttifak, CHP, İYİ Parti, HDP... Dolayısıyla PKK'nın yoğun bir desteğini her türlü görüyorsunuz. Bir ittifaka bir terör örgütünün desteği mümkün müdür? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Terör örgütünün seçim kampanyasında ne işi olabilir?

(Fırat'ın doğusuna operasyon) Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız.