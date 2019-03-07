‘Kadının olmadığı yer çorak toprak gibidir’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadının varlığı, gücü ve emeği yarınlarımızın teminatıdır. Kadının olmadığı her alan çorak bir toprak gibidir" dedi. Emine Erdoğan, Hollanda Büyükelçiliğinin davetiyle Türkiye'de bulunan ve geri dönüşümlü tarım politikaları uygulayan Hollandalı kadın çiftçiler ile Türkiye'de tarımsal ve hayvancılık alanında faaliyet yürüten başarılı kadın girişimcileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kadın çiftçilerin Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Emine Erdoğan, dünya nüfusunun 2030'da 8.6 milyara, 2050'de ise 9.8 milyara ulaşacağı tahminini dile getirdi. Emine Erdoğan, "Gelecekte su savaşlarının çıkmasını, göç dalgalarının yaşanmasını istemiyorsak doğru politikalar geliştirmeliyiz" dedi.Nüfusla birlikte artan gıda ihtiyacının çözümünün GDO olduğunu düşünmediğini belirten Emine Erdoğan, "Çünkü esas sorun, gıda yetersizliğinden değil adaletsiz dağılımdan kaynaklanıyor. Yılda 10 milyon insanın açlıktan öldüğü bir dünyada 1.3 milyar ton gıda israfı yapılıyor. Öte yandan tarımsal faaliyetlerimizde çevreci politikalar uygulamalıyız" dedi. Genç Çiftçi Desteklenmesi Programı'nın yüzde 60.31'inin kadın çiftçilerden oluştuğunu kaydeden Emine Erdoğan, "Ülkemizde tarımsal faaliyetlerin yüzde 50'si kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu çok önemli bir rakam. Kadınlar tarımsal üretimin ve gıda güvencesinin adeta teminatı noktasında. Bu sebeple çeşitli eğitim seferberlikleri düzenliyoruz. 2013- 2018 yılları arasında toplam 2.5 milyon kadın çiftçimizin eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını sağladık" diye konuştu. Emine Erdoğan, kadın çiftçilerle özel buluşmayı sağlayan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'e teşekkürlerini ifade etti. Hollandalı kadın çiftçiler adına Büyükelçi Kwaasteniet de Emine Erdoğan'a davet nedeniyle teşekkürlerini sundu. ANKARA