“PKK’ya, İran’la birlikte operasyon yapacağız”

BUGÜN NELER OLDU

İçışlerı Bakanı Süleyman Soylu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu, terörle mücadele kapsamında İran'la da önemli bir iş birliği yaptıklarına değinerek, "1639 Kasrı Şirin Anlaşması'ndan bu yana bizim İran'la sınır problemimiz yok. Buradan onlara teşekkür ediyorum. Bizim duvar çekmemiz konusunda hiçbir problem çıkarmadılar. Ki İran bu konularda katı bir yapıya sahiptir. Uzlaşarak... Bu zaten sınır duvarı değil güvenlik duvarı. Bazen biz onların yerine girdik. Bazen biraz geriye aldık. Sınır taşlarımız belli ama orada, şu an 'tık-tık' gidiyoruz. Geçen İranlılar geldiler, değerlendirmeler yaptık. İnşallah birlikte operasyon yapacağız. İlk kez söylüyorum. İran'la PKK'ya yönelik inşallah birlikte operasyon yapacağız. Çok uzun zamandır Türk devletinin tezidir birlikte operasyon yapmak" ifadelerini kullandı. ANKARA