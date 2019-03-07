Soframıza göz dikenlere izin vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında çiftçilerle buluştu. İşte Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın satırbaşları;

Spekülatörlerin gayesi üreticinin hakkını korumak değil, bir kısmı kâr hırsıyla hareket ederken, bir kısmı daha derin emeller güdüyor. Bu tür tezgahları bozmaya devam edeceğiz. Tüm ülkeme sesleniyorum, hiç kimsenin ne üreticimizin alınterine, ne tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Spekülatörlere Tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi muamele ediyoruz. Bunları milli güvenlik sorunu olarak görüyor ve öyle davranıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal YPG/PKK açıklamasına sert cevap!

3. 7 MİLYARLIK YENİ DESTEK MÜJDESİ



Tarım Kredi Kooperatifleri tanzim satış uygulamasının da ana tedarikçisidir. Hükümet olarak yılın ilk 2 ayında çiftçilere 5 milyar liralık destekleme ödemesi yaptık. Mart ayında yapılacak desteklerin müjdesini paylaşmak istiyorum. Alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteğinde 730 milyar lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitkileri desteklerinde 80 milyon sulama elektriği tohum gibi hususlarda 148 milyon lira olmak üzere 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kredilerin geri dönüşü yüzde 98"

Tarımdaki konumumuzu daha da güçlendirmek için arazi toplulaştırması çalışması yapıyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda 6.1 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamladık. 48 bine yakın genç çiftçimizi 1.5 milyar liraya yakın destekledik. Tarım arazilerinin mirasla bölünmesinin önüne geçiyoruz. 1 milyon hektarlık arazinin bölünmesini engelledik.

Tarım ve hayvancılığın ülkemiz bakımından taşıdığı önemi çok iyi bilen bir yönetimiz. Türkiye 2002'de tarımsal milli gelir bakımından 37 milyar lirayı bulmayan bir büyüklüğe sahipti. Tarımsal destek 1.8 milyar lirayı ancak buluyordu. Bugün artık ülkemiz tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.



TARIM ALANINA BETON VATANA İHANET



Her tarım alanına beton yığını dikersek bu vatana ihanet ederiz. Halen 250 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız. Bu sayıyı yakında 300'e çıkarıyoruz. Buralar sadece tarım yapılan yerler olarak kalacak.



KREDİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ YÜZDE 98



Tarım sektöründe de para çok önemli. Geçtiğimiz yıl çiftçilerimize Ziraat Bankası aracılığıyla 32 milyar lira, Tarım Kredi Kooperatifiyle 6,4 milyar lira kredi kullandırdık. Bu kredilerin geri dönüş oranı yüzde 98 oranında olmasını önemli görüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde

ETTE 'GİRDİ MALİYETİ 'DÜŞÜRÜLMELİ



Ülkemizde en çok tartışılan hususlardan birisi hayvancılıktır. Maalesef vatandaşlarımıza istediğimiz fiyat seviyelerinden et sunamadığımızı itiraf etmemiz gerekiyor. Üretimdeki artışlar sayesinde kişibaşı süt tüketimi 122 litreden 258 litreye yükseldi. Kırmızı et tüketimi 6,1 kilodan 15 kiloya çıktı. Yapmamız gereken girdi maliyetlerini düşürerek, üretimi teşvik etmektir.



BAY KEMAL YPG'NIN FÜZELERİNİ GÖRMÜYOR MU?

Ülkemıze yönelik en önemli tehdit olan Suriye konusunda kararlılığımızla olayların gidiş yönünü değiştirdik. Ama bakıyorsunuz ana muhalefetin başı 'YPG/PKK niçin bize saldırsın' diyor. Diyorum ki, saldırdı. Füze atanlar onlar. Bay Kemal YPG saldırılarını, attıkları füzeleri görmüyor mu? Son olarak geçtiğimiz yılın ağustos ayında ekonomi silahını çektiler. Türkiye'nin gerçekleriyle hiçbir ilgisi olmayan suni bir anaforla ekonomimizi batırmaya çalıştılar. Tedbirlerimizi hayata geçirdik. Kontrolü yeniden ele aldık. Son umutla 31 Mart'ı bekliyorlar. Milletimizle gönül gönüle oyunu bozacağız.

Çiftçilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP UZAY YARIŞINDA OLMAMIZDAN BİLE RAHATSIZ



Ülkemizin en büyük talihsizliği, yüreğim acıyarak 'CHP'nin durumu' demek mecburiyetindeyim. Bu partinin geçmişi pek çok kötü sicille dolu. CHP terör örgütlerinin saldırılarında, darbe girişimlerinde, tehditlerde hiçbir zaman ülkemizin ve milletimizin yanında yer almamıştır. Kılıçdaroğlu Almanya'da YPG'nin paçavrasıyla poz veren bir teröristle nasıl resim çektirirsin? Türkiye'yi dünyaya şikayet ediyor. Biz İHA, SİHA yapıyoruz adam bundan rahatsız. CHP, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini, iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Türkiye'nin uzay yarışında yerini almasından acaba bu CHP niçin rahatsızlık duyuyor? Uydu yapıyoruz, uydu fırlatıyoruz. Kendileri tuğla üstüne tuğla koymazlar.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erdoğan'a 1 milyonuncu ortağı olması için hazırlanan Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklık belgesini takdim etti.