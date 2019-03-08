Kadıköy ve Ataşehir’in ulaşım sorunu kalmayacak

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AKParti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin çalışmaları kapsamında Kadıköy ve Ataşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Kadıköy Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Yıldırım "Kadıköy'de devletini, milletini seven başkana ihtiyaç var. Kadıköy, Cumhuriyet'in değerlerine karşı çok hassastır. Onun için de Cumhuriyet ile, Cumhuriyet'in değerleri ile sorunu olan, bölücülerle iş tutanlara Kadıköy prim vermez" dedi. "Kadıköy'e çok ama çok güzel projelerimiz var" diyen Yıldırım "Bir, Haydarpaşa Limanı'nı kaldırıyoruz, otogarı kaldırıyoruz, oraya çok büyük bir tasarım merkezi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Kadıköy'e, Üsküdar'a Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni ve Kartal Metrosunu yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, "Şimdi Göztepe'den Ümraniye'ye, Bostancı'dan Dudullu'ya da metro yapılıyor. Beş yıl içinde Kadıköy'ün ulaşımla ilgili hiçbir sorunu kalmayacak" diye konuştu. Bağdat Caddesi'nde düzenlenen "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" etkinliğine de katılan Yıldırım otopark sorunu ile ilgili olarak da "Bizim dönemimizde inşallah İstanbullular destek verirse, otopark yapmadan bina ruhsatı verilmeyecek" dedi. Marmara Denizi Prens Adaları Etabı Yapay Resif Uygulaması Açılış Töreni'ne de katılan Yıldırım "Yapay resifler, Marmara Denizi'ne bolluk bereket getirecek" diye konuştu.BinaliYıldırım'ın, seçim projeleri kapsamında İstanbul trafiğine çözüm amacıyla D-100 kara yolu ve TEM'e alternatif, Sarıyer'den TÜYAP'a, Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar bir tünel ağı kurulacağı belirtildi. D-100 ve TEM'e alternatif 18 tünel yapılacağı kaydedilen açıklamada, projenin şu an devam eden etabının 14,2 kilometre, planlanan etabının ise 92,2 kilometreden oluştuğu bilgisi verildi.BinaliYıldırım, Ekonomi Kulübü İstanbul tarafından düzenlenen yemekli toplantıda iş insanlarıyla bir araya geldi. Ataşehir'in cazibe merkezi olacağını kaydeden Yıldırım E-6 yolunun ayrışmaya sebep olduğunu belirterek "Bunun da çözümünü bulduk. Şehir terasları denilen bir tabir var. Yolu rahatsız etmeden üstünü tamamen kapatıyoruz. Orayı EKO köprü şeklinde ama bu köprüden daha fazla olacak. Çalışanların arada çıkıp nefes alacakları ve yeşille buluşacakları yerler yapılabilir. Bunların hepsinin hesapları yapıldı. Trafik benim işim. Hiç tevazuya gerek yok. Bunu Türkiye'de yaptık, İstanbul'da haydi haydi yaparız" dedi.