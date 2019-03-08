Yeniçeri'den Akşener'e sert tepki: İttifak değil ihanet

CHP-İP-SP ve HDP'nin, Kandil ve Pensilvanya'nın güdümünde gizli pazarlıklarla kurduğu zillet ittifakına tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak İP kurucularından Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle seçim işbirliği yapmasına sert tepki gösterdi.

İYİ Parti Kurucu Üyesi Özcan Yeniçeri CHP ve İYİ Parti'yi topa tuttu

BUNUN ADI ÖDLEKLİK

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in milli menfaatlere ters düşen politikaları nedeniyle partiyle yollarının ayrıldığını söyleyen Özcan Yeniçeri, HDP'yle kol kola girerek seçim kazanmaya çalışmanın, çaresizlikten ve ödleklikten başka bir anlam taşımadığını söyledi. Yeniçeri, HDP'yle işbirliği yapan CHP ve İP'in terör örgütü PKK'nın kirli emellerine alet olduğunu da belirterek "Terörün dilini konuşanlarla üstü açık veya kapalı yan yana gelmek kabul edilemez. Ülkeyi bölmeyi hedefleyen unsurlarla işbirliği yapmak meşru değildir. 'Sırtımızı PYD'ye dayadık, buralardan defolup gideceksiniz' diyenler, siyaset değil terör yapmaktadır. Bu dil, siyasetin dili değil terörün dilidir" dedi.





"HEPSİ KANDİL'İN GÜDÜMÜNE GİRDİ"



HDP'nin PKK'nın güdümünde olduğuna işaret eden Yeniçeri, "Vatandan, milletin birliğinden, Mehmetçik'in kanından taviz verilerek seçim kazanılamaz" ifadelerini kullandı. Yeniçeri sözlerini şu tarihi uyarıyla noktaladı: "HDP, siyasi kamuflajlı bir terörist organizasyondur. Halkları, mezhepleri, bölgeleri birbirine düşüren bu bölücü organizasyonla işbirliğine son verilmelidir." Başkan Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, zillet ittifakının amacının, terör örgütlerinin uzantılarını, belediye meclislerine ve bürokrasisine taşımak olduğunu söyleyip halkı uyarmıştı.

HDP'DEN AKŞENER'E ÖVGÜ

Öte yandan HDP'nin Iğdır Belediye Başkan Adayı Yaşar Akkuş, zillet ittifakındaki ortağı İP'in Genel Başkanı Meral Akşener'e övgüler yağdırdı. Akkuş yaptığı açıklamada, Iğdır'da aday çıkarmadıkları için İP'e teşekkür edip "Meral Akşener bize kardeş gibi geldi. Gün özgürlük için destek günüdür" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Akşener'in 31 Mart seçimleri için HDP'yle işbirliği yaptığını bir kez daha ortaya koydu.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA

28 ŞUBATÇILAR BİZE DESTEK VERMELİ

CHP-İP ve HDP'yle birlikte zillet ittifakının içinde yer alan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, özel bir televizyon kanalında katıldığı programda skandal açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu programda, "28 Şubat'ı yapanlar bize destek vermeli, 28 Şubat'ı destekleyen işadamları, sivil toplum kuruluşları, yargı üyelerinin hepsinin çıkar yolu bize destek vermekten geçiyor" sözleri büyük tepki çekti. Karamollaoğlu'nun Prof. Necmettin Erbakan hükümetine yapılan darbenin ve başörtülü öğrencilere uygulanan zulmün baş aktörlerinden destek istemesi, zillet ittifakının ne kadar çaresiz bir durumda olduğunu gösterdi.

Temel Karamollaoğlu'ndan skandal 28 Şubat açıklaması