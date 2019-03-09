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Kopyacı ’ndan bir makyajlı açılış daha

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019
Kopyacı Ekrem İmamoğlu’ndan bir makyajlı açılış daha
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 2014'te vaat ettiği projelerin büyük bölümünü gerçekleştiremedi. Beylikdüzü Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Temel Altıntaş, İmamoğlu'nun yerine 31 Mart seçimlerinde aday olan Mehmet Çalık'ın emanetçi başkan olduğunu belirterek, "AK Parti'li Belediye Başkanı Yusuf Uzun'un 7 yıl önce yaptığı lokali, geçen hafta makyajlayarak açtılar. Bu bir kandırmacadan ibaret. Yapacağım' dedikleri 37 projeden sadece 7'sini hayata geçirdiler. Şimdi de halkı uçuk projler yapacağız diyerek kandırıyorlar" dedi.
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Kopyacı Ekrem İmamoğlu’ndan bir makyajlı açılış daha
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