Kopyacı Ekrem İmamoğlu’ndan bir makyajlı açılış daha

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 2014'te vaat ettiği projelerin büyük bölümünü gerçekleştiremedi. Beylikdüzü Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Temel Altıntaş, İmamoğlu'nun yerine 31 Mart seçimlerinde aday olan Mehmet Çalık'ın emanetçi başkan olduğunu belirterek, "AK Parti'li Belediye Başkanı Yusuf Uzun'un 7 yıl önce yaptığı lokali, geçen hafta makyajlayarak açtılar. Bu bir kandırmacadan ibaret. Yapacağım' dedikleri 37 projeden sadece 7'sini hayata geçirdiler. Şimdi de halkı uçuk projler yapacağız diyerek kandırıyorlar" dedi.