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‘Yenikapı ruhunda karar kıldık’

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019
‘Yenikapı ruhunda karar kıldık’
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, gündeme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada,"Türkiye, demokrasinin sandıkta arandığı, sandık dışı oyunlara tevessül edilemeyen bir hukuk ve demokrasi ülkesidir. Kirli eller tarafından 1 Nisan 2019 sabahı yeni siyaset senaryolarının planlamalarının yapıldığı, Türkiye'nin yok olma sürecine itilmek istendiği, Türk milletinin yeni bir varoluş mücadelesine zorlandığı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tarafından görülmüş ve bekamızı tehdit eden bu unsurlara ve onların içerideki temsilcilerine karşı mücadelenin Yenikapı ruhuyla, Cumhur İttifakı'nın devamıyla mümkün olduğunda karar kılınmıştır."
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