Boğaz’dan geçtiler

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'yiçevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı başarıyla tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikatta görevini bitiren, TCG Barbaros, Oruçreis, Kemalreis, Yıldırım fırkateynleri, Burgazada, milli gemi Bandırma korvetleri ve hücum botları ile denizaltılardan olan 11 Türk savaş gemisi, üs komutanlıklarına dönmek üzere Karadeniz'den aralıklarla Boğaz'dan geçiş yaptı.MilliSavunma Bakanlığı, Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'na katılan gemilerin liman ziyaretlerine ilişkin Twitter'da açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de 27 Şubat- 8 Mart tarihleri arasında yapılan tatbikata katılan gemiler 33 yurt içi, 7 yurt dışı liman olmak üzere toplam 40 limanı ziyaret etti. Açıklamada, "Mavi Vatan tatbikatı kapsamında 67 gemimizi ve denizaltımızı 42 bin 476 kişi ziyaret etti. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimiz gemilerimizde ağırlandı" denildi.