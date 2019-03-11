Ezana hakaret eden CHP’li yürüyüşteydi

BUGÜN NELER OLDU

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde toplanan bir grubun, ezan okunurken ıslıklarla ve sloganlarla yaptığı terbiyesizlik büyük tepkiye neden oldu. Ezan düşmanlığına sahne olan yürüyüşe, ezana yönelik hakaretleriyle yargılanan CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sera Kadıgil de katıldı. CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Taksim'deki kadın yürüyüşüne ilişkin fotoğraflar paylaştı ve "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!" Yaşasın kadın dayanışması..." ifadelerini kullandı. Fotoğraflarda, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve CHP PM üyesi Sera Kadıgil'in kadın yürüyüşüne katıldığı görülüyor.CHP'liKadıgil, ezana hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kadıgil hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Beş sayfalık iddianamede, Kadıgil'in suça konu tweetleri yer aldı. Kadıgil'in 2010 ve 2011 yıllarında paylaştığı şu 4 tweet delil olarak gösterildi: "O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!" "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi asıp imamı mı keseyim?" "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'den tiksindiğim kadar." "#Van'a yardım göndermeyin gebersin p., tiplerini gördükçe çok korkuyorum... Mesele Türk olmaksa siz olayı hiç anlamamışsınız be annem." İddianamede, "ezan" ve "şehitler" hakkında yapılan paylaşımların halkın büyük kesiminin benimsediği İslam dinine yönelik kutsal değerlere hakaret niteliğinde olduğu ifade edildi.