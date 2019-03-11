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'ye Mardin'de halk tokadı

Hakların Demokratik Partisi () Mardin’in ilçesinde düzenlediği mitingde büyük hüsran yaşadı.

Giriş Tarihi: 11.3.2019 20:51 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 21:17
HDP'ye Mardin'de halk tokadı
HDP, 31 Mart yerel seçimleri hazırlıkları çerçevesinde, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde miting düzenledi. Otogar yanındaki boş arazide düzenlenen mitinge katılım oldukça düşük oldu. Parti yetkilileri alanının dolması için saatlerce bekledi ancak beklenen ilgi olmayınca miting başladı.

Mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, HDP İl Eş Başkanı Eylem Amak, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (TKDP) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş ve partililer katıldı.




'KÜRDİSTAN' VE 'ÖCALAN' PROPAGANDASI

Mitingde, sık sık terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve sözde "Kürdistan" propagandası yapıldı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, huzurun gelmesi için terörist başı Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması gerektiğini savundu.
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HDP'ye Mardin'de halk tokadı
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