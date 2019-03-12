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’deki Türk askerinden videosu

Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen şehrinin Racu beldesinde Afrinliler evlerine dönmenin huzurunu yaşarken, bölgede görev yapan bir astsubay da kızının okulundaki İstiklal Marşının kabulü programı için video hazırladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.3.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 16:01
Afrin’deki Türk askerinden İstiklal Marşı videosu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde sınır güvenliği sağlanması ve bölgedeki terör örgütlerine karşı nöbetini sürdürüyor. Afrin Racu İnsani Yardım ve Koordinasyon merkezi Jandarma lojistik biriminde görevli Kıdemli Başçavuş Sacit Kırdaş, kızının eğitim gördüğü okulda düzenlenen İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. Yıl kutlamalarında yayınlanmak üzere sınırda Türk bayrağıyla video hazırladı.


Afrin Racu'dan seslenen Astsubay Kırdaş videosunda, İstiklal Marşı'nın korkma seslenişiyle başladığını belirterek "İstiklal Marşı'nı coşkuyla söylemek Türkiye'nin bağımsızlığına sahip çıkmaktır" dedi.

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Afrin’deki Türk askerinden İstiklal Marşı videosu
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