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ne zaman başlıyor ücret ne kadar olacak? hakkındaki bütün detaylar...

Son günlerin en çok konuşulan konusu ve ! Peki bedelli askerlik ne zaman başlıyor ücret ne kadar olacak? Bedelli askerlik bekleyenlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yeni askerlik sistemi hakkındaki son detayları; Milli Savunma Bakanı açıkladı. ? Hem yedek subaylar için hem lise mezunları için hem bedelli askerlikten yararlanacaklar için yeni askerlik sistemi büyük önem taşıyor. Özel olarak hazırladığımız, bilgilerle donanımlı içeriğimizde aradığınız tüm sorulara cevap bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.3.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 10:27
Bedelli askerlik ne zaman başlıyor ücret ne kadar olacak? Yeni askerlik sistemi hakkındaki bütün detaylar...

Vatandaşlar yoğun bir şekilde askerlik süresi kısaldı mı sorusunun cevabını araştırıyor. ne zaman başlıyor? Daha önceki sisteminde Ankara, İskenderun, Manisa, Samsun, Amasya, Çankırı, Bilecik gibi yerler en çok asker alan bölgeler olarak dikkat çekmişti. Bakan Akar; yeni askerlik sistemi taslağının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını belirtti. Askerlik paketinde en dikkat çekici noktalardan biri de yedek astsubaylık konusu, ? İşte tüm detayları...

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ: 31.343 TL!

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? sorusu bireyler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri olarak dikkat çekiyordu. "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" olarak hesaplanacak. Bu hesaplamaya göre bugün itibariyle bedelli ve ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Dövizli askerlik tutarı ise bedelli askerlik ücretine göre hesaplanacak.

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenecek.

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Bedelli askerlik ne zaman başlıyor ücret ne kadar olacak? Yeni askerlik sistemi hakkındaki bütün detaylar...
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