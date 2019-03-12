"Darbe haftasında Askeri Yargıtayda bir enteresanlık hissettik"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'ndaki duruşmada, sözde sıkıyönetim direktifinde Askeri Yargıtay ve Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu üyesi olarak adı geçen eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız hakim karşısına çıkarıldı.

"BİR ENTERESANLIK HİSSETTİK"

Duruşmada, sanık hakkında ifade veren tanıklardan Askeri Yargıtay Yazı İşleri Müdürü Zeynel Esmer ifadesinde, dairede darbe haftasında bir enteresanlık hissettiklerini söyledi.

O dönemki adıyla paralel yapıya mensup olarak bildikleri Askeri Yargıtay üyelerinin toplantılar yaptıklarını söyleyen tanık Esmer, o günlerle ilgili şunları anlattı:

"Daha önce de birbirlerinin odalarına gelir giderlerdi ama bu hafta daha yoğundu. Eski Askeri Yargıtay Üyesi Hakim Albay Mehmet Avcıoğlu ile 'Bu neyin nesi' diye konuştuk. Mehmet albayım, 'İşin altından bir çapanoğlu çıkmasın.' dedi. Sebebi birbirlerinin odalarından çıkmamalarıydı. Kapılar sürekli kapalıydı. Daha önce de odalara giderlerdi hem bu kadar yoğun değildi hem de kapılar açık olurdu."

FETÖ "SİNSİ" FİŞLEMELERİ İÇİN PROGRAM HAZIRLAMIŞ

Sanık Şeref Ayyıldız ise adli tatil öncesi yoğunluk olduğu için odalarda sık sık bir araya geldiklerini ileri sürdü. Ayyıldız, kapıların kapalı olmasını da "Temmuz ayı havalar sıcaktı. Klimalar çalışıyordu. O nedenle kapalıydı." şeklinde açıkladı.

"İHBAR MEKTUBU ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATTIK"

Duruşmada, daha sonra eski Askeri Yargıtay Üyesi İnanç İşlen tanık olarak dinlendi.

İşlen, Askeri Yargıtay üyelerinin o dönemki adıyla cemaat mensubu olduklarına dair gelen ihbar mektubu üzerine soruşturma başlatıldığını, kendisinin de soruşturmacı olarak görevlendirildiğini anlattı.

ANAYASA MAHKEMESİNDEN FETÖ'NÜN YARGITAY CEZA DAİRELERİ SORUMLUSUNA RET

Yaptıkları soruşturma sırasında kamuoyunda "FETÖ çatı davası" olarak bilinen soruşturmanın yürütüldüğünü, bu soruşturmayı yürüten savcıdan, MİT'ten belge ve delil istediklerini söyleyen İşlen, şunları kaydetti:

"Çatı soruşturmasını yürüten savcı, soruşturma devam ettiği için belge veremeyeceğini söyledi. MİT'ten de istediğimiz delilleri alamadık. Birçok kişinin ifadesini aldık. Birtakım gözlemlerimiz oldu. Zaten 35 kişiydik. Net olarak 5 kişinin FETÖ mensubu olduğu kanaatine ulaştık. Bunlardan biri de Şeref Ayyıldız idi. Üye seçimlerinde, Genel Kurulda birlikte hareket ediyorlardı. Delillendirilmesi güç bir süreçti. Delil elde edemediğimiz için soruşturmayı kapatmak zorunda kaldık."

Sanık Ayyıldız ve avukatlarının, o dönemde açılan soruşturmanın neden kapatıldığına ilişkin soruları üzerine tanık İşlen, "Bu kişilerin FETÖ üyeliğiyle ilgili kanaat vardı ama o dönemde sadece bu kanaatle dava açılamıyordu. Şimdi köprünün altından çok sular aktı." dedi.

Tanık beyanlarının ardından sanık ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.