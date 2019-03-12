Erdoğan: Hayallerimiz Türkiye ile sınırlı değil

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TürkiyeGençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Genel Başkan Enes Eminoğlu, vakfın Antalya İl Temsilciliği'nin kıraathane açılış törenine katıldı. Törende Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de hazır bulundu. Burada bir konuşma yapan Bilal Erdoğan, "Geçmişinden ilham alıp gelecekle ilgili dünya çapında iddia sahibi olan bir gençlik geliyorsa evelallah Türkiye'nin sırtı yere gelmez. Mesele sadece Türkiye değil. Bizim hayallerimiz Türkiye ile sınırlı değil. Dünyanın birçok sıkıntısına, derdine çare olacak reçeteler bizim medeniyetimizin kodlarında saklı" ifadesini kullandı. Bilal Erdoğan dün ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in annesi Hacı Şükran Özel adına Manavgat ilçesinde yaptırdığı caminin açılışına katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında "Yakın tarihimizde camilerin ahıra çevrildiğini, yıkıldığını, satıldığını biliyoruz. Onun için çocuklarımızı camilerin gölgesinde yetiştirmeliyiz" dedi.