FETÖ’nün Kuleli ağına 8 soruşturma

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenim gören ve FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencilere baskı yaparak, ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirip korkutarak okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddia edilen askeri personeller hakkında 8 ayrı suçtan soruşturma başlattı. Savcılık, "Kuleli Askeri Lisesi'nden 1990'dan 2016'ya kadar değişik sebeplerle ilişikleri kesilen askeri öğrencilerin belirlenmesine yönelik ayrıntılı bir araştırma yapıldığını" duyurdu. Diğer taraftan aynı tarihler arasında okul başarısının bir anda arttığına, 15 Temmuz ihanet girişiminde de okul personelinin büyük bölümünün darbe girişiminde görev aldığına yer verildi. Suçlamalar arasında "Sahte Evrak Düzenlemek, Astlarına Suç İşlenmesi Hususunda Emir Vermek, Hak Edilmemiş Disiplin Cezasını Kasten Vermek" gibi iddialar var.