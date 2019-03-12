Kandil’in kapıkullarına izin vermeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, Hakkâri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde onbinlere hitap etti. Erdoğan şöyle konuştu:Hakkâri, size Şırnak'ın selamını getirdim. El ele vereceğiz, kalkınma yolunda Hakkari'yi çok ileriye götüreceğiz. Çukur terörünün izlerini silmiş bir Hakkari gördüm. Kamu kurumları Hakkari'ye güzel hizmetler yaptı. Terörislerin enkaza çevirdiği şehrimiz bambaşka noktaya geldi.Kandil'e peşkeş çekilen paraların sizin harcandığında şehrin ne kadar güzelleştiğini gördünüz. Belediye araçlarının terörirstlere mühimmat taşımak yerine sizler için çalıştığında aradaki farkı gördünüüz mü? Kimlik siyaseti yapanla eser siyaseti yapanların arasındaki farkı gördünüz.Ufacık çocukları Kandil'e kaçıranlardan hesap soruyor muyuz? Hakkârili kardeşim hem yıkımı, terörü gördü, hem de dürüst ellerde nereden nereye gelindiğini.Dağı, ovası, vadisi ile insanı büyüleyen şu güzelliği Kandil'in kapıkullarının kirletmesine müsade etmeyeceğiz. Kürt kardeşimin iradesini 3-5 marjinale peşkeş çekenlere Hakkârili'nin 31 Mart'ta esaslı bir ders vereceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı 'HDP'ye oy verenler teröristtir' dedi diyorlar. Ben HDP'yi yönetenlere, kardeşlerimi kandıranlara diyorum.Ezanı yuhlayan, ısıklayan, düdük sesiyle bastırmaya çalışan edepsiz sloganlarıyla saygısızlıkta sınır tanımayanların arkasında HDP var, CHP var. Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyene biz saygı da duymayız, fırsat da vermeyiz.Başkan Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede,ikili ilişkiler ve Hindistan-Pakistan gerilimi ele alındı.