Trafik sorununu ben çözeceğim

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına Bağcılar ve Güngören'de devam etti. Bağcılar'da esnafı gezerek sorunlarını dinleyen Yıldırım, seçim otobüsünün üzerinden de halka hitap etti.Yıldırım, daha sonra Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda iş adamları, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Bağcılar'ın nüfusunun 750 bine yaklaştığını, ilçenin potansiyelinin büyükşehir kadar olduğunu anlatan Yıldırım, İstanbul için teknoloji üssü, biyoteknoloji vadisi gibi katma değeri yüksek çok önemli projelerinin olduğunu kaydetti. Yıldırım, "Biz sorunlarımızı torunlarımıza bırakmak istemiyoruz. 16 yıldır da hep bunu yaptık, dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik" dedi.Binali Yıldırım, İstanbul'un trafiğini çözeceğini bir kez daha vurgulayarak şöyle devam etti: "Şimdi diyorlar ki 'İstanbul'un trafiği ne olacak?' Türkiye'nin her tarafında ulaştırma meselesini halletmiş, tünellerle dağları geçmiş, bu kardeşiniz İstanbul'un trafiğini mi çözemeyecek? Çok büyük yatırımlarla metroları yaygınlaştıracağız. Akan bir trafik olacak."BİNALİ Yıldırım, Güngören'deki bir otelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu kanaat önderleri ile buluştu. Yıldırım burada önemli mesajlar verdi: Birlikte İstiklal mücadelesi vermişiz. Tüm bunları yaparken hiçbirimiz, diğerinin kimliğine bakmamış. Kürt, Türk, Çerkez, Roman, Abaza mısın? Etnik kimliğinizle gurur duyun. O kimlik sizin şerefinizdir. Kürt iseniz Kürtlüğünüzle, Türk iseniz Türklüğünüzle gurur duyun. Farlılıklar bizim zenginliğimizdir. Kürtlerin de Türklerin de en büyük baş belası PKK'dır.