Albatros millet bahçesi olacak

BUGÜN NELER OLDU

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Gebze-Halkalı banliyö tren hattının açılışını yaptı ardından partisinin Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü mitingleri ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Camisi'nin temel atma törenine katıldı. Yıldırım buralarda yaptığı konuşmalarda şunları söyledi:(Gebze- Halkalı Banliyö Tren Hattı) Bugün gurur günümüz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gece demeden, gündüz demeden İstanbul için Türkiye için çalışmaya, üretmeye, insanımızın yüzünü ağartmaya gayret ettik, ediyoruz. Yapacağımız bu açılış Marmaray'ın ikinci kısmı. Bu hattın açılmasıyla hem banliyö hattı hem de hızlı tren artık Anadolu Yakası'ndan denizin altından geçerek Avrupa Yakası'na geçecek. Böylece iki yaka bir sevda İstanbul'a hizmet edecek.(Albatros Parkı) Bunu katakulliyle yemeye kalktılar. Büyükçekmece buna izin verir mi? Hiç heveslenmesinler. Orası Büyükçekmece'nin en güzel millet bahçesi olacak. Buradan söz veriyoruz.Otoparklarıyla yeşil alanlarıyla çok daha güzel günler Avcılar'ı bekliyor. Kim ne tezgah kurarsa kursun, hangi operasyonu çekerlerse çeksinler milletimizin gücüyle bütün oyunları bozacağız. Kartal Kültür Kolejleri'ni de ziyaret eden Binali Yıldırım burada öğrencilerle birlikte langırt oynadı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.