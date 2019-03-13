Başkan Erdoğan'a dünyanın dört bir yanından büyük destek!

İsrail'in zalim politikalarının mimarı Binyamin Netanyahu, Başkan Erdoğan'a bir kez daha küstah sözlerle saldırdı. Twitter'dan açıklama yaparak Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Netahyahu'ya Erdoğan'dan cevap gecikmedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Netanyahu'nun küstah sözlerine tepkisi büyük yankı uyandırdı.

"SEN ZALİMSİN"

Erdoğan, Ankara Pursaklar'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Netanyahu sen kendine gel kendine. Sen zalimsin. Kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Biz hiçbir Museviye zulmetmedik. Bunların hesabını uluslararası camiada soracağız." diye konuştu.

Türkiye ile sınırlı kalmayan bu destek, dünya listesini de salladı. Sosyal medyada Erdoğan'a çığ gibi destek yükselirken, Twitter'da #WeAreErdogan etiketi dünya listesine girdi.

#WEAREERDOĞAN DÜNYA LİSTESİNDE 3. SIRADA!

#WeAreErdogan etiketi dünya listesinde 3. sıraya yükseldi.

Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılarla binlerce masum insanın ölümüne sebep olan işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ve Erdoğan hakkındaki küstah sözlerine çok sert tepkiler geldi.

ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, Netanyahu'nun hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarını gizlemek için çaresizlikle gündem değiştirmeye çalıştığını belirtti.