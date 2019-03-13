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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı'yı gezerken, bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Fikret Kaya isimli vatandaş, "CHP dini inancımızı ayaklar altına alıyor. Ayrıca bölücülerle de ittifak halinde. Siz de yanlış partide olduğunuz için bu seçimde hiç şansınız yok. CHP'ye vatan teslim edilmez" dedi. Bu sözler üzerine Ekrem İmamoğlu, vatandaşı aşağılayarak "Senin fikrin yok. Sen git inancını gözden geçir. Tek işiniz inanç" yanıtını verdi. İmamoğlu'nun kendisini aşağılamaya çalıştığını belirten Fikret Kaya, "İşine gelmeyince zoruna gitti. CHP sabıkalı bir parti. Çünkü dini değerlerimize saygı göstermiyor. Ayrıca ülkeyi bölmeye çalışan HDP ve PKK ile kol kola. Böyle bir zihniyete ülke teslim edilir mi? CHP, PKK ile birlikte hiçbir yere varamaz" diye konuştu.