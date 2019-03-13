Hrant Dink cinayeti davası devam ediyor

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz ile Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi Gazi Günay katıldı. Tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve eski jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ile başka suçtan tutuklu Yavuz Karakaya'nın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantısının sağlandığı duruşmaya, diğer tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ile gazeteci Ercan Gün katılmadı.

Müdahil Dink ailesini avukatlar Hakan Bakırcıoğlu ve Bahri Belen'in temsil ettiği duruşmada, daha önce alınan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine karar verilen eski İstihbarat Daire Başkanlığı Personel Şube Müdür Yardımcısı Aydın Patan ve cinayet döneminde İstanbul'da polis memuru olarak görev yapan Özcan Özkan'ın, görevli oldukları yerden SEGBİS ile bağlantı sağlanarak bilgilerine başvuruluyor.