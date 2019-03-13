‘Mansur’un açıklaması yalan ve iftira dolu’

BUGÜN NELER OLDU

İşadamı Necmettin Kesgin ise, Mansur Yavaş'ın yaptığı tek taraflı açıklamalarla ilgili SABAH'a konuştu. Kesgin, şunları kaydetti: "Tamamen yalan ve iftiralar üzerine kurulmuş bir basın açıklaması yaptı. Bir iddianameyi yargı kararının gerekçesiymiş gibi çarpıtarak okudu, bana karşı haksız bir algı oluşturmaya çalıştı. Yavaş'ın benimle ilgili suçlamaların bulunduğu iddianamede, tanıkların 'söylemedim' dediği halde savcının 'söyledi' şeklinde yazdığı ifadeler var. Biz zaten bu savcıyı HSYK'ya şikayet ettik.""Mansur Yavaş'ın tahsil etmek istediği senedin 'sahte' olduğunu bilirkişi tespit etti" ifadesini kullanan Kesgin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle cezayı yedi. Başka bir mahkeme ise aynı senetle ilgili beni mahkum etti. Bu nasıl hukuktur? Mansur Yavaş basın toplantısı düzenlediği halde neden soru almıyor? Bunun nedenini ben size açıklayayım. 'Necmettin Kesgin size sahte senedi nasıl verdi' diye sorsalar bunu nasıl açıklayacak? Sahte senedi Mansur Yavaş'a uyku ilacı vererek ya da ilaç enjekte ederek mi kabul ettirmişim? Yoksa ben bir kaç imzayı birden atabilecek biyonik bir adam mıyım? O sahte senette benim bir kalem izim dahi yok. Oraya bir çizik atsam Adli Tıp bunu tespit ederdi. Ayrıca bana gönderdiği tehdit mesajları için 'Ben atmadım' diyebilir mi? 'Tehdit ettin mi?' diye sorulsa 'Etmedim' diyemeyecek. 'Karşılığı 600 bin dolar olan hangi işi yaptın ki bu parayı istiyorsun?' diye sorsalar izah edemez."Yavaş'ın suçlamalarına Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz da tepki gösterdi. Ilgaz, "Müvekkilimle ilgili yaptığı açıklamalar tamamen gerçeklerin çarpıtılmasından ibarettir. Mansur Yavaş ile karşılıklı olarak hukuki belgeler üzerinden kamuoyu huzurunda tartışmaya hazırım" dedi.