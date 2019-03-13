Ya beka diyeceğiz ya belaya razı olacağız

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Yozgat ve Kırıkkale'deydi. Coşkulu kalabalıklara hitap eden Bahçeli'nin konuşmalarında öne çıkan başlıklar özetle şöyle:İstikrardan korkanlar son kozlarını deniyorlar. Güçlü Türkiye arzumuzu kıskananlar, zilletin etrafında toplandılar. Karanlık çevrelerin tekerlerine çomak sokuyorsunuz. Kaos tüccarlarını zelzele gibi sallıyorsunuz. Kriz havarilerini şaşkına çeviriyorsunuz. Zillet burada dikiş tutamaz, kök salamaz.Belediye meclisi üyeliklerinde gizli pazarlıklar yapılıyor. HDP'liler "Kürdistan'da kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz" diyorlar. Cumhur öldü mü ki Kürdistan'dan bahsediyorlar. Bre gafiller, zillet oradaysa millet burada.Alayı birden karşımıza dizilmiş ülkemize parmak sallıyor, kaosa sürüklemeye gayret ediyorlar. Karşımızda iki seçenek var. Ya olacağız ya hep birlikte yok olacağız. Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız. Bölünmemizi bekleyenler el ovuşturuyorlar.Beka için milli karar, cumhur için istikrar diyoruz, AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz. Ayrımız, gayrımız yok. Cumhur İttfakı milli onur ve şerefin savunmasını yapıyor. Var gücüyle çırpınıyor. Bir yanda beka, diğer yanda bela.Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Furkan Kocaman evladımız, Erasmus programı için gittiği Polonya'da PKK'lı caniler tarafından boğazından bıçaklanarak şehit edildi. CHP'nin, İP'nin ittifak içinde olduğu HDP-PKK cinayetlerine şerefsizce, vahşice devam ediyor. Bu alçaklar mı demokrasiyi savunuyor? Bu melunlar mı özgürlüğü müdafaa ediyor? Batsın sizin demokrasi anlayışınız, batsın sizin özgürlük merakınız. Size bu ülkeyi bırakırsak, gök girsin kızıl çıksın. Kumpaslara boyun eğersek namertlik sıfatımız oldu.Biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye kararlıyız. Türkiye içte ve dışta büyük bir tehdidin kapanındadır. Türkiye siyasi sosyal ve ekonomik çembere alınmıştır. Milli bekamız bıçak sırtında. Milli güvenliğimiz diken üstündedir. Namerde muhtaç olmamak için beka diyoruz. Zillete boyun eğmeyiz. Zalime boyun eğmeyiz. CHP, PKK'yı kuluçkaya yatırmıştır. İki yanlıştan doğru çıkmaz. Atatürk'ün partisinin bu hale geldiğini görmek yüz kızartıcıdır. Sağduyulu CHP seçmenine açık çağrımdır, bu Kılıçdaroğlu'ndan kurtulun.CHP'nin yanlışları Ağrı Dağı'nı aştı diyorlar. Ne Ağrı Dağı, Everest'i bile aştı. CHP'ye oy veren vatandaşlarım kimsesiz değildir. Meral bunlara kardeş, Temel yandaş, Kemal ise yoldaşlık yapmıştır. Bir zamanlar partimizde bulunmuş bir sebepten İP'e gitmiş şimdi pişmanlık duyan kardeşlerime açık çağrımdır. Zillete ortak olmayın.