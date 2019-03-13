Yine rüyalara sarıldılar

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri birbirleriyle gizli yoldan haberleşmeye çalışıyor. Son 5 yıllık süre zarfında pek çok örneğine rastlanan bu duruma bir yenisi daha eklendi. FETÖ soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Ekin isimli şüphelinin 1 adet kalem pile sarılmış bir şekilde hazırladığı not, cezaevinde görevli infaz koruma memuru tarafından bulundu. Ele geçirilen notta FETÖ üyelerinin örgütsel motivasyonlarını üst düzeyde tutabilmek için birbirleriyle geçmişte de yaptıkları gibi gördükleri rüyaları paylaştıkları ifadeler yer aldı.

'ALLAH'IN LÜTFUNA HAZIR OLUN'

Notlarda şu ifadeler yer alıyor: "Yeise düşmeyin tevekküle ihtiyaç var, çürüklerin sağlamlardan ayrılma sürecini yaşıyoruz. Ümitsizliğe düşmeyin. Allah her tarafı bir anda yemyeşil yapacak. Milletin malına çökenlerin akıbetleri Hut ve Semut kavimleri gibi ibretlik olacak. Allah'ın lütfuna hazır olun. Ha bitti ha bitecek. Hazır olun. Arefe günlerini yaşıyoruz. Bayram öncesi çok oruç bozan olacak. İçerdekilerden birinin eşi Ehlullahtan birisinin yanına gidiyor. Nasıl olacak bu işler diyor. Cevaben yakında mahkemelerden yazı gelecek tahliyeler başlayacak. Silivri panayır haline dönecek."

Notlarda yer alan rüyalardan bazıları ise notta şu şekilde yer aldı: R1 (Rüya) "Hz. Ali Yezid'in iki kolunu kestim. Kafasını kesmeye gidiyorum.

R2: 6 no'lu da 28 kişilik koğuşta 17 kişi yatacakken peygamber efendimiz tarafından teheccüde kaldırılıyor. O anda sarsıntı oluyor. Sabah kalktıklarında kapılar açılınca bahçe duvarının yıkıldığını görüyorlar.

R3: Bir Albay efendimizi görüyor. Arkadaşlarına söyle Bayram'da çıkacaksınız diyor.

R4: 7 no'lu da Hz. Ömer koğuşa geliyor. Az kaldı güzel günler yakın. Koğuşun kapısı kendiliğinde açılıyor.

BİLİRKİŞİ NOTU İNCELEDİ

Yapılan incelemelerde söz konusu notun bilirkişi incelemesi yapıldı. Nottaki yazının Osman Ekin'in yazısıyla birebir benzerlik gösterdiği belirtilerek kalem alışkanlıkları bakımından uygunluk ve benzerlik bulunduğu vurgulandı. Bilirkişi raporunda, "Yazıların Osman Ekin'in el ürünü olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

BİRLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

Hali hazırda 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçu kapsamında açılan davada yargılanan Osman Ekin tarafından ek bir iddianame daha hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Ekin'in 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da cezalandırılması istenerek davanın birleştirilmesi talep edildi.



