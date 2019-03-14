Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Tabii ben o zamanlarda da malum siyasetin içerisindeydim. Önemli bir konumdaydım. 1985 İstanbul İl Başkanlığı görevim başlamıştı. Ondan öncesinde Beyoğlu Belediye Başkanı adaylığım vardı. İl Başkanlığı süreci esnasında aynı zamanda o zamanki siyasi partimizin MKYK üyesiydim. Bu arada biz İstanbul'da özellikle de Bakırköy'den ayrılan ilçelerde belediye başkanlıklarını kazanmıştık. 5 tane ilçe başkanlığını almıştık. O belediyeler hala bizdedir. Bağcılar, Esenler, Güngören, Kağıthane, Sultanbeyli. Böyle bir belediyecilikte altyapı oluşmuştu.



O günden bugüne arkadaşlarımız oraları hiçbir zaman kaptırmadılar. O belediyeler alındığı zaman çöp, çukurdu. Şu anda çok farklı bir belediyeciliğe gelindi. Siyasetteki bu sürece 1994 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile taçlandı. 1999 cezaevine malum bir şiir okuma nedeniyle cezaevine girişimiz. Çıktıktan sonra da hemen partimizi kurduk, 16 ay sonra da yüzde 34.4 oy oranıyla parlamentonun yüzde 63'ünü aldık. O zaman iki parti Meclis'e girebildi.

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