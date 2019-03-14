Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

17 yıldır olduğu gibi yine sizlere mahçup olmayacağız. Altındağ'daki vizyonu 31 Mart'tan itibaren Yenimahalle'ye taşıyacağız. Büyükşehir adayımız Mehmet Özhaseki'yi anlatmaya gerek duymuyorum. Belediyecilikte sembol bir isimdir. 5 dönem Kayseri'de belediye başkanlığ yaptı. Sonra parlamentoya aldık beraber yolculuğa çıktı. Mehmet Özhaseki kardeşimize tecrübesi sebebiyle Çevre Şehircilik Bakanı yaptık. Özhaseki çukurların kanalların açıldığı Doğu ve Güneydoğu'da büyük bir mücadele verdi. Ankara'ya tecrübe yakışır. Yenimahalle'ye vizyon yakışır.

ALENGİRLİ İŞLERE BULAŞAN ZATI ADAY DİYE ANKARA'DA DAYATTILAR!

Peki muhalefet ne yaptı? Biz başarıyı ödüllendirirken onlar ne yaptı? Bay Kemal gitti, büyükşehirde kendisi gibi sürekli kaybeden birisini buldu. Daha önce iki kez ret yemiş geçmişte belediye başkanlığı yaptığı yerde yüzde 10'u zor bulan birini aday yaptılar. Alengirli işlere bulaşan zatı adayımız diye Ankara'ya dayattılar.

DOĞUDA BÖLÜCÜ, BATIDA ATATÜRKÇÜ, ANKARA'DA BOZKURTCU OLDULAR

Doğuda bölücü, batıda Atatürkçü bir bukalemun itifakı oluşturdular. CHP'nin başındaki zat Ankara'da bozkurt işaretiyle dolaşıyor. Yanındaki hanım da vatan millet edebiyatı yapıyor. HDP'nin Ankara'da neden aday çıkarmadığını niçin anlatmıyorlar.

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