Dünyayı Müslüman yürekler yeşertecek

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün akşam Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi:Dün olduğu gibi bugün de dünyamızı iyi insanların, hayır, hasenat sahiplerinin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor. Şunu unutmayalım, dünün Firavunları, Nemrutları vardı, bugünlerin de Firavunları, Nemrutları var. Dünyayı hırs, hınç ve haset değil, iyilik değiştirecektir. Dünyayı kin ve nefret değil, ihsan ayakta tutacaktır. Dünyayı çatışma, kavga değil, barış yaşanılır kılacaktır. Dünyayı çıkarına tapanlar değil, Allah için sevenler, Allah için verenler, Allah rızası için iyilikte bulunanlar güzelleştirecektir. Dünyayı zalimlerin önünde eğilenler değil, mazlumlara sahip çıkan Müslüman yürekler yeşertecektir.İşte Netanyahu. Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde gazeteciler cezaevindeymiş, bundan dolayı çok rahatsız olmuş. Be Netanyahu, sen zalimsin, zalim. Eğer dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin. Mukayesesi kabil olmayan birisisin. Utanmadan, sıkılmadan konuşuyorsun.