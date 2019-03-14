Film platosu 4 bin gence iş sağlayacak

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy Belediyesi'nce yapılan Arnavutköy Şehir Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Yıldırım, ''Arnavutköy çok şanslı, geleceği parlak bir ilçemiz. Arnavutköy çok hızlı gelişiyor. İstanbul'un iki tane büyük projesi Arnavutköy'de bulunuyor. Birisi dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı, ikincisi Kanal İstanbul. Yani dünya İstanbul'la birlikte Arnavutköy'ü de tanıyacak, öğrenecek bu projeler sayesinde.'' diye konuştu.Arnavutköy'ün bütün konularını bildiklerini söyleyen Yıldırım, "Arnavutköy'e metrolar gelecek. Metroyla havalimanına, Halkalı'ya, Gayrettepe'ye gidilecek. Ayrıca Arnavutköy içinde de toplu taşıma geliştirilecek. Arnavutköy'e Türkiye'nin en büyük film platosunu kuruyoruz. Dünyanın dört bir yanında seyredilen Türk dizileri Arnavutköy'de çekilecek. Dört bin gencimize orada iş, aş imkanı olacak. Ayrıca buraya bir gıda üssünü de kuracağız. Avrupa Yakası'nın gıda üssü de Arnavutköy'de olacak. Karaburun Sahili'ni yeni baştan düzenleyeceğiz. Orayı pırıl pırıl hizmetinize açacağız. Buradan Marmara'ya uzanan 2 tane yeşil vadi koridorla Arnavutköy'ü, yeşili maviyle buluşturacağız. İnsanlar gelişen, büyüyen güzelleşen Arnavutköy'ü görmek için gelecekler.'' ifadelerini kullandı.BINALI Yıldırım, şehit aileleri, gazi ve yakınları ile bir araya geldi. Şehit ve gazilerin yaptığı fedakarlığın bedelinin ödenemeyeceğini vurgulayan Yıldırım, "Gazilerle ilgili bazı farklılıklar var. Aşağı yukarı 27 bin gazimizi ilgilendiren bir mesele. Gazilikte farklılık olmaz. Herkes vatan, millet, bayrak için seve seve bu mücadeleyi vermiştir. Bunlar arasında ayrılık olmaz. Bu konunun takipçisi olacağız. Çok düzenleme yaptık ama belli ki bir, iki ufak düzeltmeye daha ihtiyaç var. Bunu düzelteceğiz" diye konuştu.