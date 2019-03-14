Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Musluğun başında nöbet tuttuğumuz zamanları asla unutmam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşen 'Ordulu Hemşehri Buluşması' programı, Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. AK Parti belediye meclis üyesi adayının tanıtıldığı programa, AK Parti İstanbul Milletvekilleri İsmet Uçma ve İffet Polat, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyye Esenyel, dernek başkanları ve yüzlerce Ordulu katıldı.

"MUSLUĞUN BAŞINDA NÖBET TUTTUĞUMUZ ZAMANLARI ASLA UNUTMAM"

Çocukluk dönemindeki Zeytinburnu'nu anlatan Bakan Varank, "Suyun olmadığı, çöp dağlarının yaşandığı bir belediyecilik anlayışı vardı. Ben anneciğimle o su deposundan bidonlara suyu doldurup beşinci kata çıkardığımız zamanları asla unutmam. Aynı zamanda gece yarısı nöbetleşe kalkıp belki bir saat su akar diye musluğun başında nöbet tuttuğumuz zamanları asla unutmam. Tabi gençlerimiz bunları hatırlamadığı için onlar nispeten AK Parti belediyeciliğiyle büyüdükleri için o zamanki belediyecilik anlayışının pek farkında değiller" dedi.

"ÖMER BEY'İN GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİN YÜRÜYEN BİR TİMSALİ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy ile yakın bir mesai arkadaşlığı yaptığını ifade eden Bakan Varank, "Ömer Bey'in hep beyefendiliğini, gönül belediyeciliğinin yürüyen bir timsali olduğunu söyleyebilirim. Beyefendiliğini, devlet adamlığını, çalışkanlığını çok iyi biliyorum. Kendisinin Zeytinburnu için bir şans olduğunu bilmeniz gerekiyor" dedi.

"ZEYTİNBURNU'NU 'AKILLI ŞEHİR' HALİNE GETİRMEK İÇİN HEP BERABER GAYRET EDECEĞİZ"

Bakan Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla kendisinin projelerini destekleyeceğiz. Zeytinburnu'nu son yıllarda yakaladığı bu güzel, çevreci kültür belediyeciliğinin yanında teknolojide de giderek 'Akıllı Şehir' haline getirmek için hep beraber gayret edeceğiz. Bu manada yol yürüyeceğiz" dedi.

"ÖMER BEY'İN BÜTÜN PROJELERİ BENİM DE PROJELERİMDİR"

Bakan Varank "Ömer Bey'in bütün projeleri benim de projelerimdir. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemiyle birlikte kalkınma ajansları da bakanlığımız bünyesine geçti. Dolayısıyla bizler, bölgelerin, şehirlerin, ilçelerin potansiyellerini değerlendirip ekonomilerini geliştirmek için cazip ve merkezi olarak o bölgeleri ortaya çıkarmak için projeler geliştiriyoruz. Bu manada şunun garantisini verebilirim. Ömer Bey'in bütün projeleri bizim projelerimiz olacak. Hep beraber takip edeceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat konuşmasında AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy için destek talep etti. Ordulu hemşehrilerine seslenen AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma ise "Helal süt emmiş bir başkan adayımız var. Ömer Bey'e başkan adayı demeyi doğru bulmuyorum. Düzeltiyorum. Arkadaşlarımın bundan sonra başkanım diye hitap etmelerini ve takdim etmelerini talep ediyorum" dedi.

"ZEYTİNBURNU'MUZU KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE TANIŞTIRACAĞIZ"

AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, "Burada bakan beyin de ifade ettiği üzere önümüzdeki dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte başta başlamış uygulamaları tamamlamak olmak üzere Zeytinburnu'muzu kentsel dönüşüm ile tanıştıracağız. İnşallah en iyi uygulamayı burada yapmak bize nasip olur" dedi.

