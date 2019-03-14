Seni koruyan şehidim hakkını helal eder mi?

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Bayburt'ta 18 yıl önce şehit olan er Oktay Kaya'nın (20) Kocaeli Gebze'de yaşayan babası Mahmut Kaya, CHP'nin HDP ile yaptığı ittifakının şehit ailelerini derinden yaraladığı söyledi. Kaya, "HDP ile ittifak yapmasaydınız belki oy kaybederdiniz ama itibarınızı kaybetmezdiniz" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine gittiği sırada teröristlerin saldırısıyla Jandarma Er Fatih Çaybaşı'nın şehit düştüğünü hatırlatan şehit babası Mahmut Kaya, "Sayın Kılıçdaroğlu, zamanın da sana bile kurşun sıkan, seni korumak için görevli askerimiz Fatih Çaybaşı'nı şehit eden kalleş PKK'ya sırtını dayayanlarla ittifak yapıyorsun. Fatih Çaybaşı senin konvoyunda şehit oldu. Şehidin cenazesine giderken 'Şehidimizi sonsuzluğa uğurlayacağız, onunla helalleşmeye gidiyorum" demiştin. Şimdi soruyorum sana. Şehit Fatih Çaybaşı, kendisini bu hayattan koparan PKK'nın siyasi uzantılarıyla yaptığın ittifakın ardından sana hakkını helal eder mi? Sen vatanı, milleti, devleti seçeceğine HDP' yi tercih ettin. Şehitlerin kemiklerini sızlattın" diye konuştu. Şehit annesi Faika Kaya da (55) "Dış güçlere bağımlı olarak aklını kiraya vermişlerin ittifakı bizden oy alamaz. Gururla söylüyorum oyum Erdoğan'a" dedi.