HDP eş başkanı Temelli: Mansur Yavaş bilecek ki eğer seçilmişse HDP oyları ile seçilmiştir

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli katıldığı bir tv programında, CHP'li Mansur Yavaş'ı desteklediklerini açık açık ilan etti. Sezai Temelli CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nda da yanındayız mesajı verdi.

"Mansur Yavaş bilecek ki, HDP oyları ile seçildi"

Sezai Temelli'nin Ankara'da gizlenmeye çalışılan kirli ittifak böylelikle açık açık ilan edilmiş oldu.



ANKARA VE İSTANBUL'DA HDP YÖNETECEK MESAJI

Sezai'nin "Eğer seçilirse HDP'lileri yok sayarak Ankara'da siyaset yapamaz Aynı durum İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu için de geçerlidir" dedi.