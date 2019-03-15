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'da iki camideki katliam

, 'da iki camide yaşanan katliama ilişkin, "Maalesef istenmeyen olayları dünyanın herhangi bir yerinde yaşayabiliyoruz. Terör nereden gelirse gelsin kınamamız gerekiyor." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 11:41
Yeni Zelanda'da iki camideki katliam

Bakan Dönmez, Bursa Valiliğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, marka şehirlerden biri olan bu kentte bakanlığının faaliyet alanlarıyla ilgili temaslarda bulunacaklarını söyledi.

Gelişen kentlerde enerji altyapısıyla ilgili sorunlar olduğunu belirten Dönmez, Bursa'da artık bu sorunların bitme aşamasına geldiğini ifade etti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik ırkçı ve İslam düşmanı saldırılara değinen Dönmez, şöyle konuştu:

"Bugün üzücü bir haber aldık. İki camiye yapılan terör saldırısını nefretle kınıyoruz. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah bu tür hadiseler bir daha yaşanmaz fakat burada tabii herkesin ders alması gereken noktalar var. Özellikle son yıllarda Batıda gelişen İslamofobi konusunun üzerinde hassasiyetle durmamız gerektiği kanaatindeyim. Maalesef istenmeyen olayları dünyanın herhangi bir yerinde yaşayabiliyoruz. Terör nereden gelirse gelsin kınamamız gerekiyor."

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Yeni Zelanda'da iki camideki katliam
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