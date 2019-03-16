İslam düşmanlığına karşı birleşmeliyiz

BUGÜN NELER OLDU

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazının ardından Ulu Cami'de çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen gıyabi cenaze namazına, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı. Namazın ardından Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi'ne geçen Erdoğan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Batı dünyasında Müslüman karşıtlığının arttığına, bunun sonucunda böyle acıların yaşandığına dikkat çeken Erdoğan, "Tabii bu Müslümanların bir dayanışma içerisinde olmamasından kaynaklanıyor. Müslüman dünyasından bazıları İsrail ve ABD ile Filistin'e taarruz ediyor. Kudüs'ü Müslümanlardan koparmanın hesabını yapıyorlar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bugün tek başına mücadele veriyor. Gönül isterdi ki bütün ümmet bu konuda bir araya gelsin. Gerekli tepkileri gösterip, gerekli önlemleri alsınlar. Ama maalesef Müslüman dünyasını kamplara ayırıyorlar" dedi.