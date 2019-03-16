Katliamı öven Ekşi Sözlük yazarına inceleme

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İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen ve 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısını öven Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattı. Saldırının ardından Ekşi Sözlük'te açılan "Yeni Zelanda'da camiye saldırı" isimli başlığa "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim" şeklinde yazan "Mukemmeligindayanilmazhafifligi" rumuzlu kullanıcı, katliama destek vermişti. Ekşi Sözlük, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından terör saldırısını öven kullanıcısının hesabının nefret söylemi sebebiyle kapatıldığını açıklamıştı. Ekşi Sözlük tarafından yapılan açıklamada, "Yeni Zelanda'da camiye saldırı başlığına yazılan kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry'i yazan kullanıcının hesabı nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır. Konuyla ilgili emniyet birimleri tarafımızla iletişime geçmiştir. Yasal süreç işlemektedir" denildi.