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merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 10:47
Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sakarya, İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 46 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 22'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 24 zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 17'si ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

Öte yandan Başsavcılığın talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe haklarında ek gözaltı kararı verilen 3 şüpheli, tekrar emniyete götürüldü.

Sakarya merkezli 4 ilde 12 Mart Salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 46 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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