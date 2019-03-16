Sarıyer Belediyesi 4 milyonluk bağışı iç etti

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Sarıyer Uskumruköy'de bir iş adamının okul yapılması kaydıyla bağışladığı paranın Sarıyer Belediyesi tarafından kendi hesabına geçirildiğini ve 5 yıldır okul yapılmadığını belirten mahalle sakinleri protesto gösterisi düzenledi. Mahalle sakinleri adına konuşan Hasan Terzioğlu, okul yapılması için bağışlanan paranın, bölgenin mahalle statüsü kazanmasının ardından Sarıyer Belediyesi'nin hesabına geçtiğini kaydederek "Belediye başkanı, bu paranın okul için bağışlanmadığını iddia ediyor. 4 milyon 700 bin liranın akıbetini soruyoruz'' ifadelerini kullandı.