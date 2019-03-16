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'ta operasyonu! 2 kişi tutuklandı

'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2019 17:14
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları belirlenenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda, Burak Y. (26) ve Kemal B. (26) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerilerinde ve bulundukları otomobilde yapılan aramalarda 386 uyuşturucu hap ve 8,8 gram bonzai bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı
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