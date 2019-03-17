‘31 Mart hepsine cevap olacak’

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, dün akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Büyük Samsun Buluşması"na katıldı. Erdoğan şunları söyledi:Yeni Zelanda'da 49 Müslüman öldürülüyor, hedefte neresi var? Türkiye var, bir de bu kardeşiniz var. Utanmadan sıkılmadan ahlaksız ne diyor? Türkiye'yi Kostantinapol yapacaklarmış. Bu Türkiye eski Türkiye değil. Neymiş, Ayasofya'da minareleri kaldıracaklarmış. Bunların hepsi tahrik ama biz bu oyunlara da gelecek kadar ferasetimizi kaybetmedik. Onlara vereceğimiz ders çok daha ağır olacak. Sabırla... Şu 31 Mart'ı bir geçelim. 31 Mart'tan sonra farklı adımları atacağız.31 Mart aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'na da (AP) bir cevap olacak. AP şöyle bir karar almış, neymiş; 'Avrupa Birliği ile ilgili müzakereler durdurulsun.' Durdursanız ne yazar, durdurmasanız ne yazar. Ah, keşke öyle bir karar alsalar, o kararı bir verseler ama vermezler, veremezler.'Taşıma, bindirilmiş kıta' diyerek milletimizle dayanışmamıza çamur atıyorlar. Gözü çıkarlarından, menfaatlerinden, Ataşehir'de kurdukları rezidans düzeninden başkasını görmeyenler, milletimizle aramızdaki gönül köprüsünü, kalpten kalbe giden o gizli yolu göremezler.