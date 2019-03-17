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Cemevinden belediyeye hafriyat tepkisi

FURKAN KARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2019
Cemevinden belediyeye hafriyat tepkisi
Maltepe'de kaba inşaatı 2017'de tamamlanan cemevinde hafriyat krizi yaşanıyor. Cemevi Vakfı, Maltepe Belediyesi'nin binanın yapımından çıkan hafriyatı 2 yıl boyunca kaldırmayınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yardım istedi. İBB talep üzerine hafriyatın kaldırılması için 10 hafriyat kamyonu gönderdi. Ancak CHP'li Maltepe Belediyesi hafriyatı kendisi kaldırmadığı gibi İBB'nin de kaldırmasına izin vermedi. 2017 yılından beri açılmayı bekleyen cemevi CHP'li Maltepe Belediyesi'nin hafriyatı kaldırmadığı için açılamıyor.
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Cemevinden belediyeye hafriyat tepkisi
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