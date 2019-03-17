Elmastan değerli şehri ehline vereceksiniz

BUGÜN NELER OLDU

Seçimçalışmalarını yoğun şekilde sürdüren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, dün Üsküdar'da vatandaşla kucaklaştı. Yıldırım ilk önce eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Kayı Köyü Derneği'nce Valide Sultan Gemisi'nde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Üsküdar İskelesi'nde bir süre yürüyen Yıldırım, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cumhuriyet Mahallesi'nde seçim otobüsünden halka hitap eden Yıldırım, Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışını da yaptı. Yıldırım, AK Parti'nin 17 yıl boyunca sağlığa yaptığı yatırımlara dikkat çekerek, "Bugün artık sağlık sistemimiz dünyada başa güreşiyor. Herkes her hastanede hizmet alabiliyor. Sağlıkta öyle bir değişim yaşadık ki, 8 şehir hastanesi hizmete girdi" dedi.Çamlıca Spor Kulübü'nde gençlerle bir araya gelen Binali Yıldırım, Çengelköy ATA2 Sitesi Tapu Dağıtım törenine de katıldı. Yıllardır beklenilen bir sorunun daha çözüldüğünü belirten Yıldırım, "2 bin 500 tapu dağıtılmaya başlandı. Önemli olan sorunları torunlara bırakmadan çözmek" diye konuştu. Yıldırım akşam da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Samsunlular Buluşması'na katıldı. Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "İstanbul çok daha güzel olacak. 14 gün kaldı, o gün mühür sizde olacak. Sadece belediye başkanı seçmeyeceksiniz, elmastan daha kıymetli bir şehri emanet edecek güvenilir kadroları seçeceksiniz."