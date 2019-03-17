Faşizm 10 yılda dünyayı sardı

BUGÜN NELER OLDU

YeniZelanda'daki terör saldırısı dünyayı derinden sarstı. Ancak bu, son yıllarda gerçekleşen ilk İslam düşmanı saldırı değil. İşte Son 10 yılda Müslümanların hedef alındığı terör saldırıları;Almanya, 2019: Bottrop ve Essen'da saldırı: 2018'i 2019'a bağlayan yılbaşı gecesinde 50 yaşındaki Andreas N., Almanya'nın batısındaki Ruhr bölgesinde otomobilini kasıtlı olarak göçmenlerin üzerine sürdü. Saldırı sonucunda dört kişi yaşamını yitirirken, 20'yi aşkın kişi de yaralandı. Essen'da da aracını otobüs durağında bekleyen yayaların üzerine sürdü. dı. Saldırgan, eylemi ırkçı sözlerle savundu.Kanada, 2017: Quebec'te cami saldırısı Kanada'nın Quebec bölgesindeki İslami kültür merkezinde bulunan altı kişi akşam namazı sırasında silahlı bir saldırıda katledildi, 18 kişi ise yaralandı.ABD, 2017: Aşırı sağcı eylem: Charlottesville kentindeki otomobil insanların arasına daldı.Bir kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Saldırgan Ku Klux Klan üyesiydi.İngiltere, 2017: Finsbury'de camiye saldırı Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camii yakınlarında teravihe giden müslümanlara bombalı araçlı saldırı düzenledi. Bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı.Almanya, 2016: Münih'te AVM saldırısı: 10 kişi öldü, Irkçı saldırgan intihar etti.Norveç, 2011: Breivik katliamı: Aşırı sağcı Norveçli terörist Anders Breivik iki saldırıda 77 kişiyi öldürdü.