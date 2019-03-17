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Katliamı öven yazarı tutuklandı

platformu 'te saldırıyı 'Videoyu izlerken keşke 'ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim' mesajıyla öven 'Mukemmeligindayanilmazhafifligi' rumuzlu A.A., Alanya'da gözaltına alındı.

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2019
Katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı
İnternet platformu Ekşi Sözlük'te saldırıyı 'Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim' mesajıyla öven 'Mukemmeligindayanilmazhafifligi' rumuzlu A.A., Alanya'da gözaltına alındı. A.A'nın IP adresi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından etpit edildi. Ekşi Sözlük, "Kullanıcının hesabı nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır" açıklaması yapmıştı. A.A. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAHİBİ AMERİKA'DA
Geçmişte de Hz.Muhammed'e hakaret eden hakkında ağıza alınmayacak ifadelerin yer aldığı Ekşi Sözlük'ün kurucusu Sedat Kapanoğlu Gezi olayları sonrası ABD'ye kaçtı ve bu ülkenin vatandaşlığını aldı. O dönem Kılıçdaroğlu Kapanoğlu ve ekibini ziyaret etmiş ve onlara gaz maskesi ve teşekkür sertifikası hediye etmişti.
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Katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı
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