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Oktay ve 'ndan El Nur Camii'nde açıklama

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt ile birlikte Yeni Zelanda'da. Oktay ve Çavuşoğlu El Nur Camii'nde açıklama yapıyor

Giriş Tarihi: 18.3.2019 02:00 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 02:20
Oktay ve Çavuşoğlu'ndan El Nur Camii'nde açıklama

Türk heyeti katliamın yapıldığı El Nur Camii'nş ziyaret etti.

BAŞKAN YARDIMCISI OKTAY, CHRİSTCHURCH'TE

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Yeni Zelanda'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Oktay ve Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki temasları kapsamında, terör saldırısının gerçekleştiği Christchurch kentinde düzenlenen kahvaltıda Türk vatandaşları ile buluştu.

Vatandaşlar ile sohbet eden Oktay, Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, onlara Türkiye olarak ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini belirtti.

Kahvaltıya, Oktay ve Çavuşoğlu'nun heyeti ile birlikte Christchurch'a gelen, terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Zekeriya Tuyan'ın ailesi de katıldı.

Türk heyeti, Yeni Zelanda'da

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Oktay ve Çavuşoğlu'ndan El Nur Camii'nde açıklama
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