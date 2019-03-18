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kumpası davasında karar

kumpas davasında karar açıklandı. 15 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ile cezalandırıldı.

Giriş Tarihi: 18.3.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 13:23
17 Aralık kumpası davasında karar

17-25 Aralık darbe girişiminin ilk adımı olan 17 Aralık kumpasına yönelik soruşturma kapsamında açılan ve görülen davada kararlar açıklandı. Bu kapsamda edinilen son dakika bilgisine göre 15 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ ORTADAN KALDIRMAYA TEŞEBBÜS

17 Aralık Kumpas Davası'nda karar: 15 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

17 Aralık kumpası davasında karar açıklandı!

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17 Aralık kumpası davasında karar
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