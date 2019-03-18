Başkan Erdoğan: Batı medyası bu işi tamamen sinsice götürüyor

YENİ ZELANDA'DAKİ MÜSLÜMANLARA TERÖR SALDIRISI

Bu olay bireysel değil, örgütlü bir olaydır. 50 insan ibadet esnasındayken şehit ediliyor. Bizim ülkemizde biz böyle şeylere müsaade etmedik. Her türlü tedbiri aldık.

50 Müslüman orada şehit ediliyor, bunların cezası, azami 15 yıl olacak. Böyle bir şey olabilir mi Bu kabul edilebilir mi?

"BATI MEDYASI İŞİ TAMAMEN SİNSİCE GÖTÜRÜYOR"

Bu olayda Avrupa'nın sesi çıktı mı Hayır. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor.

Bu dangalağın böyle bir manifesto yazması mümkün değil. Bunun arkasında bir kurul var. Bunu bulmuşlar, hazırlayıp eline vermişler. Burada benim ülkemin adı geçiyor, şahsi olarak benim adım geçiyor, Ayasofya'nın da adı geçiyor. Geri alacakmış Ayasofya'yı, sıkıysa geri al.

BUNUN ARKASINDA ÇOK CİDDİ BİR KURUL VAR

Bu manifesto denilen, adam gündemimize nasıl oturdu? Böyle bir manifesto yazması mümkün değil. Bunun arkasında çok ciddi bir kurul var. Batının neden sesi çıkmıyor? Bunu bulmuşlar ve hazırlayıp vermişler. Benim ülkemin adı geçiyor, şahsımla ilgili benim de adım geçiyor. Ayasofya sanki emanetmiş de geri alacaklar!

İsmini vermeyeceğim Sultanahmet'te bir cuma namazındaydık. Bir hocamız cumadan sonra yanımıza gelen bir genç o zaman başbakanım, tokatlaştıktan sonra başbakanım dedi ne olur Ayasofya'yı açalım. Hocamız da yanımızda duruyor. Burayı bir dolduralım dedi orayı da düşünürüz. Türkiye, Büyük Çamlıca camisini yaptı. 30 bin kişiyi alıyor şu anda.

İslam dünyasının yükünü çekiyoruz. Nerede ne oluyor ne olabilir bunun hepsini düşünmemiz gerekiyor.