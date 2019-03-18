Destansı Oratoryo İstanbullularla

BUGÜN NELER OLDU

ÇANAKKALE Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta, "Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu" Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahnelenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen gecede orkestrayı Çetin Işıközlü, koroları ise Gökçen Koray ve Seval Irmak yönetecek. Işıközlü'nün, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitleri" şiirinden ilham alarak bestelediği oratoryo, CRR Senfoni Orkestrası ve İstanbul Senfoni Korosu tarafından icra edilecek.